إصابة 3 فى مشاجرة بالشوم بسبب خلاف على أرض زراعية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة سوهاج بين طرفين، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية، نتجت عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة بين طرف أول "محمد. ع. م. م"، 37 سنة، تاجر، مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ونجل عمومته "زاكى. م. ز. ا"، 18 سنة، عامل، مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وبين طرف ثان "حمدي. ا. م. ع"، 39 سنة، مزارع، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه حمادة "ا. م. ع"، 33 سنة، مزارع، ونجل عمومتهما "حسام. ا. ح"، 33 سنة، مزارع، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة بحوزة كل من الأول والثاني من الطرف الثاني عصا وشوم، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها، وذلك بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.