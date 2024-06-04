الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يستهدف المناطق الجنوبية لحى الشيخ عجلين غربى غزة

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق الجنوبية لحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.479 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.777 آخرين.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام؛ ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم، وفقًا لما ذكرته "وفا".

كما أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وصوب منطقة الصبرة المجاورة، وسط تحليق طائرات حربية واستطلاع في أجواء المنطقة.
 

الاحتلال غزة مدينة غزة الإحتلال الإسرائيلي

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