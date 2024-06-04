محافظ الغربية يشهد تسلم 4 سيارات إطفاء لدعم الحماية المدنية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تسلم 4 سيارات إطفاء، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لإدارة الحماية المدنية بالغربية للعام الحالي 2023 /2024، جاء ذلك بحضور العميد إكرامي خير الله مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية.

وتفقد المحافظ سيارتي الإطفاء سعة 2000 لتر مياه طراز NPR 71L مزودة بطلمبة إطفاء نقالي زيجلر ألماني والتي ستعد إضافة قوية لأسطول إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث.

وخلال التفقد أكد محافظ الغربية، دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن تلك السيارات ستسهم في تقديم خدمة أمنية سريعة في وقت قياسي تسهم في إنقاذ حياة المواطنين وقت الحرائق والكوارث، وفي إطار تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجي والاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة.

ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لضباط وأفراد إدارة الحماية المدنية بالمحافظة تقديرًا لما يقومون به من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مثمنًا جهودهم ودورهم البارز في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة في حالات الحوادث والحرائق.

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير ومجزر السنطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة في السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير ومجزر السنطة استعدادًا لعيد الأضحى.

وأكد محافظ الغربية أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب يشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وشدد على استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شارع بورسعيد وشارع الجيش فيتم فرد وتشغيل طبقة السن وتركيب البلدورات بطول 900 متر وعرض 7 أمتار طول لكل من الشارعين.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مجزر السنطة العمومي لمتابعة آخر استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وخلال تفقده، اطمأن المحافظ على جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير كل وسائل الراحة.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بفتح الـ٢٠ مجزر الواقعين في نطاق المحافظة بالمجان وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعمل.