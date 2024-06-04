الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الغربية.. البهجة تملأ القلوب

صلاة العيد - أرشيفية
صلاة العيد - أرشيفية

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد شغف المسلمين بمعرفة مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة الغربية، الدستور تقدم لكم معلومات تفصيلية حول مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الغربية، بالإضافة إلى بعض المعلومات الإضافية المهمة حول عيد الأضحى 2024.

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الغربية

يوم الأحد 10 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024 م، الساعة 5:58 صباحًا بتوقيت مصر.

أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة الغربية

تُقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد محافظة الغربية، بالإضافة إلى العديد من الساحات المخصصة لذلك، ومن أشهر الساحات التي تُقام فيها صلاة العيد، ساحة مسجد سيد درويش بمدينة طنطا، وساحة نادي طنطا الرياضي، وساحة مدينة زفتى، وساحة مدينة السنطة، وساحة مدينة كفر الزيات.

نصائح لقضاء عيد الأضحى المبارك

  1. الاستيقاظ مبكرًا والاغتسال والتطيب.
  2. ارتداء أجمل الملابس.
  3. التوجه إلى المسجد لأداء صلاة العيد.
  4. التكبير والتلبية في طريق الذهاب إلى المسجد.
  5. مشاركة الفقراء والمساكين في الأضحية.
  6. صلة الرحم وصلة الأصدقاء.
  7. التنزه والاستمتاع بأجواء العيد.

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عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم الأعياد الإسلامية، ويُحيي فيه المسلمون ذكرى خَلِيل الله إبراهيم عليه السلام عندما أراد ذبح ابنه إسماعيل امتثالًا لأمر الله تعالى، ففداه الله تعالى بذبح كبش، ويُعد عيد الأضحى فرصة للتضحية والتقرب إلى الله تعالى، تُوزع لحوم الأضحية على الفقراء والمساكين والأقارب والأصدقاء.

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