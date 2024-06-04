استشاري جلدية تكشف الأمراض الأكثر انتشارا في الصيف بسبب الحرارة

كشفت الدكتورة مي سمير، استشاري الجلدية، عن الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا في الصيف بسبب الحرارة، قائلة: حب الشباب يزيد في فترة الصيف، لأن الغدد الدهنية تقوم بإفراز دهون أكثر، ويمكن استخدام مرطب خاص للبشرة الدهنية، ولابد من استخدام واقي الشمس، والتوجه إلى الطبيب فورًا.

لابد من شرب المياه بكثرة خلال فترة الصيف

وأضافت سمير، خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لابد من شرب المياه بكثرة خلال فترة الصيف، فضلًا عن استخدام مرطبات البشرة، ووضعها مرتين يوميًا، خاصة بعد الاستحمام.

وأوضحت استشاري الجلدية، أنه إذا حدث احمرار للجلد لابد من التوجه للطبيب فورًا، منوهًة بأن إحمرار الجلد يحول الجلد للون أسود بعد فترة من الوقت، والتي تؤدي إلى تصبغات الجلد.