الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قافلة سكانية متكاملة لتقديم كل الخدمات الصحية المتميزة فى الدلنجات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف أعمال القوافل الطبية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وذلك من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع المواطنين في القرى والنجوع. 

قافلة طبية مجانية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية بقرية القرشي التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية، حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لـ250 حالة "80 باطنة- 90 أطفال- 50 نساء وتوليد- 30 تحاليل".

التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي 

وقدمت القافلة عددًا من الخدمات البيطرية، حيث تمت توعية المواطنين حول الحمى الثلاثية وأهمية التحصينات والتطعيمات ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم رش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وخلال القافلة تمت التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقًا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض، وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الانتهاء باستمرار تقديم كل الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، مع العمل على تحويل الحالات التى تحتاج إلى فحوصات إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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