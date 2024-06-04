الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رقصة قوس قزح" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية

غلاف الرواية
غلاف الرواية

رقصة قوس قزح، محور أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد بشكل استثنائي يوم الجمعة والموافق 14 يونيو الجاري.

تفاصيل أمسية رقصة قوس قزح بورشة الزيتون

يحل الكاتب الروائي دكتور شريف مليكة، في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، والتي تعقد بشكل استثنائي يوم الجمعة، حيث تعقد أمسيات الورشة بوم الإثنين من كل أسبوع.

تعقد في السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري، أمسية ثقافية لمناقشة رواية “رقصة قوس قزح”، والصادرة عن دار غراب للنشر، للكاتب دكتور شريف مليكة.

ويناقش الرواية كل من: الناقدة دكتورة رشا صالح، والكاتب عمرو الشامي، وذلك بمقر الورشة والكائن في مقر حزب التجمع بشرق القاهرة 1 شارع محمد إبراهيم، المتفرع من شارع الشهيد أحمد منسى ــ سراي القبة.

ورواية "رقصة قوس قزح" ــ حسب الناقد دكتور ماهر شفيق فريد ــ تأتي عبر وجهات نظر مختلفة، فكل قسم منها يحمل عنوانًا له لون من ألوان الطيف السبعة. وتبلغ هذه الألوان ذروتها الدامية في القسم الأخير - أحمر - الذي توَّشيه مقتطفات من رؤيا يوحنا اللاهوتي المروعة.

وهي تقنية عرفناها في أعمال من قبيل: "رباعية الإسكندرية" للورانس داريل، "الرجل الذي فقد ظله" لفتحي غانم، و"ميرامار" لنجيب محفوظ، و"أصوات" لسليمان فياض. 

ويستدرك “شفيق” عن رواية “رقصة قوس قزح”: إلا أن التقنية تكتسب عند شريف مليكة بعدًا جديدًا إذ تتيح لنا فرصة إلقاء الضوء على الصراعات بين ثقافتين، ونقاط اللقاء والافتراق بين الشخوص، وكأنما نحن عند مفترق دروب متقاطعة تتشعب بالسائرين في هذا الاتجاه أو ذاك.

وفي هذه الرواية تحليلات ناقدة للغيرة الجنسية، ولعذابات الحب المكتوم، وللجنسية المثلية، وللزنا بالمحارم، ولمحاولة الاعتداء الجنسي على الصغار، فضلًا عن الأصولية الدينية.

الشخصيات رسمها المؤلف بمقدرة وإحكام، ونلمس براعة في تصوير شخصية الموسيقي لبيب سرور. وثمة تناص مع: كاواباتا، والكتاب المقدس، والقرآن الكريم، وشكاوى الفلاح الفصيح، وبردية آني، مما يزيد الرواية ثراء.

يشار إلى أن الكاتب “شريف مليكة”، قاص وروائي، وفضلا عن روايته “رقصة قوس قزح، سبق وصدر له العديد من الأعمال السردية ما بين القصة القصيرة، والرواية والدواوين الشعرية.  فمن دواوينه الشعرية: "دواير، حواديت من كتاب الحب، الاسم: مصرية، فنجان قهوة مع جاهين".

وفي القصة القصيرة، صدر لشريف مليكة، مجموعات: مهاجرين، سحر الحياة. وفي الرواية، روايات: قارورة زرقاء عن الهيئة المصرية العامة للكتاب العام الماضي 2022، زهور بلاستيك، خاتم سليمان، الملائكة أيضًا تصعد للطابق الثالث، مريم والرجال، البحث عن كانديد، دعوة فرح، وأيام عشق. وله تحت الطبع رواية "ذاكرة جدران بيتنا".

رقصة قوس قزح علي طاولة ورشة الزيتون الأدبية دكتور شريف مليكة رواية ذاكرة جدران بيتنا صلاح جاهين الكتاب المقدس

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