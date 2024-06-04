الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فلسطين: 15 ألف طفل استشهدوا بغزة غالبيتهم من طلبة المدارس ورياض الأطفال

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، غالبيتهم من طلبة المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى 64 طالبا من مدارس الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يصادف الرابع من يونيو من كل عام، أن هذه المناسبة عنوانها الأبرز "أطفال غزة"، باعتبارهم أكبر ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهم الذين يدفعون ثمنًا باهظًا نتيجة هذا العدوان وآثاره الجسيمة بحقهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال دمر المدارس ورياض الأطفال، واستهدف المدنيين من ذوي الأطفال على وجه التحديد، وقتلهم وهجّرهم قسرًا واعتقلهم وحرمهم من المأكل والخدمات الصحية، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة، التي تمثل جرائم تجاوزت الأعراف والمواثيق ومنظومة حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة حُرم 620 ألف طالب من الذهاب إلى مدارسهم، و88 ألف طالب من الذهاب إلى جامعاتهم، فيما يعاني معظمهم من صدمات نفسية، وظروف صحية صعبة.

وطالبت الوزارة، المنظمات والهيئات الأممية والمؤسسات المدافعة عن الأطفال والحق في التعليم، إلى وضع حد للانتهاكات المتصاعدة ووقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية والأكاديمية في المحافظات كافة، والتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان على غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة.

الاحتلال لاحتلال الإسرائيلي الاحتلال دمر المدارس

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