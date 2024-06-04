برلمانى: تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وخبرات جاء فى توقيت مناسب

أكد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة جاء في توقيت مناسب، وتابع قائلًا: إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة تتعامل مع تحديات الواقع وتلبي طموحات الشعب المصري في مسيرة التنمية والبناء، وتتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

وأوضح "الكحيلي" أن الحكومة المستقيلة أدت دورها بشكل كبير، وعملت في ظروف استثنائية صعبة بداية من جائحة كورونا، إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العالم ومنه مصر، ثم العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وما تبع ذلك من تحديات وضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت بكل طاقاتها للتعامل مع كافة التحديات.

وأكد أن المرحلة القادمة تحتاج، كما ورد في خطاب التكليف من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء المكلف، لوزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، والتي حددها الرئيس بوضوح.

وأضاف أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة بأن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي فرضتها الأوضاع في غزة، وكذلك وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ووجّه "الكحيلي" الشكر للحكومة المستقيلة على ما بذلته من جهود الفترة الماضية والتعامل مع التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية، معربًا عن تطلعه أن تكون الحكومة القادمة قادرة على استكمال مسيرة التنمية في مصر.