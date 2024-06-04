"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا حول وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذكر التقرير أن الوزارة أنشئت عام 2015، وتعد الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية والقومية، والاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية، وتنظيم وتنسيق الاتصال بهيئات واتحادات وممثلى المصريين المغتربين فى الخارج.

ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية، منشورًا يتضمن تكليفه الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.

وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".