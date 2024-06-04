اعتراض مُسيّرتين فى سماء الجليل الأعلى شمال إسرائيل أطلقتا من جنوب لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن إعلام إسرائيلي، باعتراض مُسيّرتين في سماء الجليل الأعلى، شمال إسرائيل، أطلقتا من جنوب لبنان.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال مؤقتًا بعد انفصال أحد أجزاء هيكله، وذلك في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وقالت سابرينا سينج، المتحدثة باسم البنتاجون: "إن جزءًا من الرصيف البحري انفصل عنه، وإن الرصيف سيجرى قطره على مدى الثماني والأربعين ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل، لإجراء إصلاحات به"، وأضافت سينج أن الإصلاح سيستغرق أسبوعًا قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي عن تعليق أنشطتها في رفح بسبب الهجمات التى يشنها الجيش الإسرائيلي.