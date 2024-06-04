الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتراض مُسيّرتين فى سماء الجليل الأعلى شمال إسرائيل أطلقتا من جنوب لبنان

مُسيّرة
مُسيّرة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن إعلام إسرائيلي، باعتراض مُسيّرتين في سماء الجليل الأعلى، شمال إسرائيل، أطلقتا من جنوب لبنان.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال مؤقتًا بعد انفصال أحد أجزاء هيكله، وذلك في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وقالت سابرينا سينج، المتحدثة باسم البنتاجون: "إن جزءًا من الرصيف البحري انفصل عنه، وإن الرصيف سيجرى قطره على مدى الثماني والأربعين ساعة المقبلة إلى ميناء أسدود في إسرائيل، لإجراء إصلاحات به"، وأضافت سينج أن الإصلاح سيستغرق أسبوعًا قبل إعادته إلى مكانه قبالة ساحل غزة.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي عن تعليق أنشطتها في رفح بسبب الهجمات التى يشنها الجيش الإسرائيلي.

عتراض مسيرتين إسرائيل لبنان

مواد متعلقة

الجبهة الشمالية تشتعل.. حرائق بشمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

صناديق الاستثمار فى الذهب تجذب أكثر من 100 ألف عميل.. والحكومة تكشف عن خطط توسعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط يدعو للتعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟