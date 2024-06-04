محافظ بورسعيد يتابع تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وإدارات الحوكمة والمتابعة، للوقوف على آخر مستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يشدد على مواصلة التيسير على المواطنين خلال إجراءات التصالح على مخالفات البناء

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد آخر مستجدات الموقف التنفيذي لسير العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية واصلت استقبال المواطنين، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المراكز التكنولوجية بالأحياء في استقبال طلبات المواطنين لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، موجهًا العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء على المتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكاواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهًا الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بتكثيف الجهود والاستعداد المبكر لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

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