الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتابع تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وإدارات الحوكمة والمتابعة، للوقوف على آخر مستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يشدد على مواصلة التيسير على المواطنين خلال إجراءات التصالح على مخالفات البناء

واستعرض محافظ  بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد آخر مستجدات الموقف التنفيذي لسير العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية واصلت استقبال المواطنين، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المراكز التكنولوجية بالأحياء في استقبال طلبات المواطنين لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، موجهًا العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء على المتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكاواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهًا الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بتكثيف الجهود والاستعداد المبكر لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال  العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
IMG-20240604-WA0070
IMG-20240604-WA0070
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد تصالح قانون التصالح أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استعرض

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 249 درجة

عبد التواب: تعليم بورسعيد جاهز لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منطقة "علي بن أبي طالب" بحي الزهور

إنهاء 65% من أعمال تطوير شارع الحراسات بحي الزهور في بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع ستالينجراد بتكلفة 27 مليون جنيه

محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية

تخفيف حكم المتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة لـ 4 سنوات ببورسعيد

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات استقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2024/2023

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

صناديق الاستثمار فى الذهب تجذب أكثر من 100 ألف عميل.. والحكومة تكشف عن خطط توسعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط يدعو للتعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟