الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أبو الغيط" يدعو للتعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة

أبو الغيط
أبو الغيط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنًا جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع في غزة يقتضي إنهاء الكارثة الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.

واستشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلًا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، الليلة، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث أفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

أحمد أبو الغيط غزة الوضع في غزة

مواد متعلقة

سيناريو الهروب.. نتنياهو يضع شروطًا جديدة للتوصل إلى هدنة فى غزة

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي