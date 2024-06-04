"أبو الغيط" يدعو للتعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنًا جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع في غزة يقتضي إنهاء الكارثة الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.

واستشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلًا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، الليلة، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث أفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.