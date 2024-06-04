الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"الصاوى" يتفقد لجان امتحانات كليتى اللغة العربية وأصول الدين والدعوة بالمنوفية (صور )

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات

أجرى الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير انتظام أعمال الامتحانات بكليات الفرع بالمنوفية؛ حيث تفقد أعمال الامتحانات بكليتي: أصول الدين والدعوة، واللغة العربية، بحضور الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية، والدكتور خالد نصر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على سير انتظام لجان الامتحانات في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.


وخلال جولته، حرص نائب رئيس الجامعة على التأكد من حسن سير الامتحانات بكليتي الفرع، وانتظام أعمال الامتحانات دون مشكلة أو عقبات، كما حرص على الاطلاع على أسئلة الامتحانات،  والتأكد من أنها موافقة لما أقره مجلس الجامعة، وتشمل التنوع الذي يلائم جميع المستويات.

كما اطمأن فضيلته على حسن سير الأعمال بالكنترولات، مشيرًا إلى أن أعمال الرصد والتصحيح تسير بشكل منتظم بكليات الفرع.


وفي ختام جولته، طالب فضيلته الطلاب بأن يكونوا مثالًا يحتذى به لكل طلاب الجامعات المصرية أدبًا وعلمًا والتزامًا.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

رئيس جمعية الصداقة يشيد بجهود الأزهر

في سياق آخر، أشاد سوكارنو ماثا، رئيس الوفد البرلماني لجمعية الصداقة المصرية التايلاندية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في نشر قيم الوسطية ومبادئ الاعتدال في العالم.

جاء ذلك خلال زيارته جامعة الأزهر على رأس وفد رفيع من الأعضاء البرلمانيين في جمعية الصداقة المصرية التايلاندية، ولقائه فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات 
جامعة الأزهر الامتحانات كلية اللغة العربية كلية أصول الدين المنوفية

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