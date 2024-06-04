"التخطيط": 4.5 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 324 مشروعًا تنمويًا بالمنيا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 2023-2024، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

المشروعات التنموية المنفذة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الـملائم من العناية ليعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنيا يصل إلى 324 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4،5 مليار جنيه.

التوزيع القطاعى للاستثمارات

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 2023-2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 40%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 854 مليون جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 736مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الصحة 440 مليون جنيه بنسبة 10%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 362 مليون جنيه بنسبة 8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 308 ملايين جنيه بنسبة 7%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

مبادرة حياة كريمة

أوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنيا 192 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2.7 مليون نسمة، وتتضمن مشروعات المبادرة التي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 8 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 30 وحدة اجتماعية، 32 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة إسعاف، 162 وحدة صحية، 2 مستشفى مركزي، 1484 فصلا دراسيا، 197 مدرسة، 8 مراكز تنمية أسرة، 35 محطة مياه شرب، 192 مشروع صرف صحي، 17 محطات معالجة، 189 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 54 مركز شباب، 32 مجمع خدمات حكومية، 79 مكتب بريد، 35 نقطة شرطة، 19 نقطة إطفاء، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (541 كم)، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول 507 كيلومترات.

أوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 73 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة المنيا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع توجيه حوالي 522 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 164 مشروعا في مجال التنمية المحلية.