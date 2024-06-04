watch it تروج للجزء الثانى من مسلسل "أم الدنيا"

روجت منصة watch it للجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا" من بطولة النجمة سوسن بدر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت منصة watch it الإلكترونية فيديو ترويجيًا للجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا"، معلقة عليه: باقي يومين بس على حكاية "أم الدنيا".. متحمسين قد إيه؟..الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا يُعرض حصريًا ابتداءً من 6 يونيو الجاري.

مواعيد عرض مسلسل أم الدنيا على watch it

يعتبر الجزء الثانى من مسلسل أم الدنيا أحدث الأعمال الأصلية لمنصة «WATCH IT» الرقمية، ومن المقرر أن تعرضه بشكل حصرى، بعد غد الخميس الموافق ٦ يونيو الجارى.

وكان مسرح «الأنبا رويس» فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قد استضاف احتفالية العرض الخاص وإطلاق الجزء الثانى من الدراما الوثائقية «أم الدنيا»، بالتزامن مع احتفالات ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهو الحدث الذى يتناوله الجزء الثانى، من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، وتأليف وإخراج محمود رشاد.

وهي السلسلة الوثائقية التى حققت نجاحًا كبيرًا فى جزئها الأول من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا"

"أم الدنيا" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتتناول أحداث الجزء الثاني بالتفصيل تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وقصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويتكون من 10 حلقات بواقع حلقتين كل أسبوع، وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة.

يأتى مسلسل "أم الدنيا" الجزء الثانى تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التى مرت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالى، ويتكون العمل من 15 حلقة.

وتعتمد سوسن بدر فى سلسلة "أم الدنيا" على الظهور بشخصيتها، فى زيارات للمتاحف والأماكن الأثرية، برفقة مرشد سياحى يتحدث معها عن هذه الأماكن، ويكشف تاريخها وحكايتها، وكواليس لأول مرة عن كل مكان تزوره.