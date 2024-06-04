ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى الأخير على غزة لـ27 شهيدًا ومصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.479 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.777 آخرين.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام؛ ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم، وفقًا لما ذكرته "وفا".

كما أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وصوب منطقة الصبرة المجاورة، وسط تحليق طائرات حربية واستطلاع في أجواء المنطقة.