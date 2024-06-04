الدخول في عصر الرقمنة.. "الرعاية الصحية" تُنفذ توجيهات الرئيس بشراكة عالمية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسفير لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة هيلث إسبريسو.

تهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون في تقديم خدمات افتراضية من خلال الاستشارات والاتصال الطبي عن بُعد في الدول الإفريقية، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة إفريقيا 2024.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، وريك مينسا، المدير التنفيذي لشركة هيلث إسبريسو، ممثلًا عن الشركة.

وصرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال توقيع الاتفاقية، بأن التعاون مع هيلث إسبريسو يشمل تدريب مقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة؛ بهدف تعزيز كفاءتهم في استخدام المنصات الإلكترونية للتطبيب عن بُعد بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار في الرعاية الصحية.

برامج توأمة مع أكبر المستشفيات في كندا

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون سيشمل أيضًا عقد برامج توأمة مع أكبر المستشفيات في كندا، وأبرزها "لاكريدج هيلث"، لتبادل الخبرات، وتنمية القدرات البشرية، ومشاركة الحالات المرضية.

وأشار إلى أن النظام الصحي في كندا يعد نموذجًا عالميًا متقدمًا يُحتذى به، معربًا عن فخر الهيئة بالتعاون مع السفارة الكندية في العديد من المجالات الصحية، وأوضح أن التعاون مع هيلث إسبريسو يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الدخول في عصر الرقمنة لإحداث ثورة في الرعاية الصحية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتشخيص والعلاج عن بُعد وتقديم كامل الدعم للأشقاء في الدول الأفريقية.

ومن جهته؛ أعرب السفير لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، عن فخره بفترة عمله في مصر، مشيرًا إلى أن مصر دولة عظيمة مليئة بالموارد والمواهب، وأن دعم الرعاية الصحية يجب أن يكون متبادلًا بين كافة دول العالم.

طفرة صحية في مصر

كما أعرب ريك مينسا، المدير التنفيذي لشركة هيلث إسبريسو، عن فخره بالمشاركة في الطفرة الصحية في مصر من خلال التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في تحسين الخدمات الصحية والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتطلعه لمستقبل أكثر صحة وإشراقًا للجميع.

وتجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا 2024"، ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

وشهدت فعاليات ملتقى صحة إفريقيا، حضور العديد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات الصحية الافتراضية، ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزام هيئة الرعاية الصحية بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر والدول الأفريقية، من خلال تبني أحدث التقنيات والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون