الاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصف مركبة مدنية أمام مركز إيواء للنازحين بغزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بعد قصف مركبة مدنية أمام مركز إيواء للنازحين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسئول إسرائيلي، أمس الإثنين، قوله إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ نوابًا إسرائيليين بأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة بصيغته الحالية "يتيح استئناف الأعمال القتالية إذا انهارت المحادثات" مع حركة "حماس" في المراحل المتقدمة.

حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئول، لم تذكر اسمه، قوله إن نتنياهو أوضح للمشرّعين في تصريحات غير علنية أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحفظ لإسرائيل "حق استئناف القتال" في أي وقت تشعر فيه بأن المفاوضات "غير مجدية".

كما شدد رئيس الوزراء على أنه "سيصر بمرحلة لاحقة من المحادثات على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس، وتدمير قدرات الحركة العسكرية وإنهاء حكمها لقطاع غزة".

وأعلن نتنياهو، الإثنين، عن أن تل أبيب قادرة على تنفيذ المرحلة الأولى من "خطة بايدن" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.