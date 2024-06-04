الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تقود جولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة.. ونتنياهو يسعى لإفسادها بـ"المطالب الكاملة"

نتنياهو
نتنياهو

حالة من القلق تسيطر على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تخريب مفاوضات الهدنة، بالكشف عن المطالب الإسرائيلية بالكامل، وعدم ترك بعض النقاط للنقاش في المراحل المقبلة من المفاوضات، وتزامن هذا مع استئناف مصر الجولة الجديدة من المفاوضات باستضافتها كبار مسؤولي حركة حماس اليوم الثلاثاء.

ألاعيب نتنياهو لإفساد مفاوضات الهدنة جديدة

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الخلاف القائم في الوقت الحالي يتبلور في أزمة الوقف النهائي لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، حيث تتطلع "حماس" لمعرفة مدى التزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار في هذه الصفقة، وإنهاء الحرب، في الوقت الذي يؤكد فيه نتنياهو أنه لن ينه هذه الحرب قبل القضاء على "حماس".

ولفت إلى أنه من الممكن أن تسمح اللغة الغامضة في الاقتراح للجانبين بالدخول في المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تتضمن إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين ووقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، مع ترك مسألة ما إذا كان الاتفاق سيؤدي بالفعل في مرحلة لاحقة إلى نهاية الحرب.

عرض بايدن في خطابه يوم الجمعة الماضي النقاط الرئيسية في الاقتراح الإسرائيلي المحدث لاتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار الذي تم تسليمه إلى حماس في اليوم السابق.

وأشار ستة مسؤولين إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من مساعدي نتنياهو، إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف النقاط الرئيسية في الاقتراح الإسرائيلي.

وهاجم شريكا نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، الوزيران القوميان المتطرفان إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، نتنياهو عدة مرات منذ خطاب بايدن وهددا بمغادرة الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا تحول الاقتراح إلى اتفاق.

وكشف الموقع الأمريكي، أن الغموض البناء يظهر في بندين من الاقتراح الإسرائيلي بعنوان "الرد الإسرائيلي على اقتراح 6 مايو 2024"، بحسب نسخة حصل عليها موقع "أكسيوس".

ويقول أحد البنود: "في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين للاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، بما في ذلك تلك المتعلقة بمفاتيح تبادل المحتجزين "الجنود والرجال" والأسرى الفلسطينيين ويجب أن يتم الاتفاق على ذلك قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة."

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سيناريو الهروب.. نتنياهو يضع شروطًا جديدة للتوصل إلى هدنة فى غزة

وجاء في رسالة أخرى، تكاد تكون مطابقة لما قاله بايدن في خطابه، أن "جميع الإجراءات في هذه المرحلة بما في ذلك الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من قبل الجانبين، وجهود الإغاثة والإيواء، وانسحاب القوات، وما إلى ذلك، ستستمر في المرحلة الثانية". 

وطالما أن المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق مستمرة، يتعين على ضامني هذا الاتفاق بذل كل جهد لضمان استمرار تلك المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. 

قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن تصريحات نتنياهو "تقتل" الغموض البناء من خلال التأكيد على المطالب التي سيطرحها على الطاولة خلال المفاوضات حول المرحلة الثانية، حتى قبل أن يتفق الطرفان على الدخول في المرحلة الأولى، وهو الأمر الذي من شأنه إفساد المرحلة الأولى من المفاوضات.

بينما قال مسؤول إسرائيلي ثان "بدلا من إبقاء الأمور غامضة، فإن تصريحاته تدفع حماس إلى طلب مزيد من التوضيح، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق". 

وأضاف أن نتنياهو يحاول استرضاء بن جفير وسموتريتش ومنع انهيار الائتلافن على حساب المفاوضات.

استئناف مصر لجولة المفاوضات الجديدة باستضافة وسطاء حماس 

ولفت الموقع الأمريكي، إلى أن محاولات نتنياهو لتخريب المفاوضات تتزامن مع توقعات بوصول وفد من حماس إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين بشأن المقترحات الإسرائيلية.

وقررت حكومة الحرب الإسرائيلية ليلة الأحد انتظار رد "حماس" قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن حماس لن ترفض الاقتراح بشكل قاطع وسترد بـ "نعم، لكن".

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