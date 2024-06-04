الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: نعمل على تطوير مراكز المرأة العاملة وفقا لاحتياجات السوق

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يوجد 46 مركزا لخدمة المرأة العاملة في 25 محافظة لدعم المرأة وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات من الوجبات الجاهزة ونصف الجاهزة وتجهيز الخضروات وخدمات الغسيل والكي للملابس والسجاد والأغطية، ومعاونات المنزل، وبعض المراكز تقدم خدمات التفصيل وتصليح الملابس.

أكدت القباج، خلال إعلان نتائج دراسة مشروع اقتصاد الرعاية، أن الدراسة جرت على 5 مراكز في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والإسكندرية، وتحليل للعرض والطلب على خدماتها ومنتجاتها وصولًا إلى وضع نموذج لتطوير باقي المراكز.

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أشارت إلى أن هذه المراكز تم إنشائها منذ 45 عاما لخدمة المرأة العاملة، لذلك نحن فى حاجة إلى تطوير بنيتها التحتية وزيادة عددها وتيسير خدماتها حتى تناسب كافة احتياجات السوق.

 توعية العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها

وأوضحت أن من أهم التوصيات يتم التركيز على توعية العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها، ومساعدتهم في الوصول إلى الجهات المعنية بتقديم الدعم والمساندة من أجل تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وبناء قدراتهم المهنية والمهارية، ما يؤدي إلى المحافظة على فرص عملهم وتقليل المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء عملهم.

تقوم مركز خدمة المرأة العاملة بتلبية مجموعة من الخدمات التي تحتاجها المرأة وتتمثل فى وحدات الخدمات التالية:-

-وحدات الوجبات الغذائية الجاهزة.

-وحدات إنتاج وبيع الملابس الجاهزة وذلك فى محافظات “ القاهرة – البحر الأحمر – أسوان – الشرقية – شمال سيناء – أسيوط – كفر الشيخ – البحيرة – بني سويف – دمياط – الدقهلية”.

-وحدات غسيل الملابس والمفروشات وكيها آليا.

-وحدات معاونات المنازل.

إجراءات الحصول على الخدمة 

أما إجراءات الحصول على الخدمة، فأوضحت وزارة التضامن أنه لا بد من التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية أو لإدارة شئون المرأة بالمحافظة القاطن بها طالب الخدمة.

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