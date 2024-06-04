"بن غفير": لو أسندت لي المسؤولية عن المقاتلات لعرف حزب الله رد إسرائيل

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه لو أسندت لي المسؤولية عن المقاتلات والصواريخ لعرف حزب الله كيف يبدو رد إسرائيل، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

وفي وقت سابق، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بإسقاط نتنياهو معلقًا: "سنسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسئولة وسيئة"، لافتًا إلى أنه "يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها".

وأوضح، أنه يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها، مؤكدًا أنه يريد أن يكون على رأس هذه المفاوضات وليس قادة الموساد والشاباك.

وأشار إيتمار بن غفير، إلى إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد بإطلاعي على مسودة مقترح صفقة التبادل لكنه يماطل.