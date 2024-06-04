زاد البحث عن نظام تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بعد أن ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في مختلف محافظات الجمهورية كي يتمكن الطلاب من التظلم في المواد التي يرغبون في التأكد من عدم حصولهم على الدرجات وفق ما تم مراجعته عقب آداء الامتحان.

ننشر في التقرير التالي تفاصيل نظام تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني وفق ما تم اعلانه من المحافظات والموعد المرتقب للبت في أمر التظلم.

نظام تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

بدء نظام تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في امتحانات مواد الترم الثاني منذ أمس الاثنين 3 يونيو في معظم محافظات الجمهورية التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

ويكون التظلم في الادارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب، ويستمر التظلم لمدة 15 يوما من تاريخ البدء.

خطوات تقديم تظلمات في الشهادة الاعدادية 2024

من أجل تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية في مادة واحدة أو أكثر في مواد الشهادة الاعدادية يجب على الطالب وولي الأمر التوجه لتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية المختصة بمدرسته، ويتم سداد الرسوم البالغ قيمتها 35 جنيهًا.

ثم الخطوة الثانية في نظام تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بالتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية المختصة لتسليم طلب التظلم واستلام إيصال السداد للمبلغ السابق ذكره، وتحديد موعد للإطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالمادة أو المواد المتظلم من درجاتها.

وبعد غلق باب تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني ومراجعة التعليقات والملاحظات التي قدمها الطالب أو ولي أمره، تقوم لجنة خاصة بمراجعتها واتخاذ القرار بشأنها.

تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

مع العلم أن بعض المحافظات تتيح تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني من خلال الانترنت عن طريق البوابة الالكترونية الخاصة بالمحافظة او بمديرية التربية والتعليم التابعة لها مثل محافظة الجيزة التي تتيح تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم اضغط هنا.

اختار ايقونة تظلمات الشهادة الاعدادية ثم ادخل بياناتك التفصيلية لتقديم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني.

ونوضح أنه يمكن حدوث تكدس في تقديم طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني ولذلك قد يكون الموقع بطيء في العمل قليلًا، وقتها يمكن تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني من خلال الادارة التعليمية المختصة حتى لا تتخطى الفترة الزمنية المخصصة لتقديم طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني وهى 15 يوم.