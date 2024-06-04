شمال إسرائيل "يحترق".. رعب مقيم فى المستوطنات

تكافح سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حرائق الغابات الشديدة التي اندلعت في شمال إسرائيل، بسبب عشرات الصواريخ التي أطلقتها جماعة حزب الله المسلحة من لبنان، مما أدى إلى إجلاء العديد من الإسرائيليين بعد اشتعال النيران في بعض المنازل.

وتستمر الحرائق التي طالت الحقول والمنازل والغابات، التي بدأت ليلة الأحد، وحتى اليوم، رغم محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق في محمية غابة يهوديا الطبيعية، في وسط هضبة الجولان ومناطق عبر المنطقة الشمالية.

وتأثرت المجتمعات القريبة من حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان بالحرائق التي اندلعت على التلال المحيطة بمدينة كريات شمونة في الجليل الأعلى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم في بيان: إن "وحدات الإطفاء، بمساعدة جهات مختلفة، تعمل على إخماد الحرائق"، مضيفة أنه تم إخلاء عدة منازل في كريات شمونة.

وذكر مصور وكالة "فرانس برس" أنه شاهد في البلدة الشمالية الشرقية حرائق كثيفة تجتاح أجزاء من المنطقة المتاخمة للبنان، والتي كانت مسرحًا لتبادل شبه يومي لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وجماعة حزب الله.

وذكر الإعلام العبري أن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ على بلدات في شمال إسرائيل، وأن النيران حاصرت بلدة كاتسرين، وهي أحد أكبر التجمعات السكانية في مرتفعات الجولان، بعد إطلاق وابل من 15 صاروخًا على البلدة وسقوطها في مناطق مفتوحة.

وأشار الإعلام العبري إلى أن نظام القبة الحديدية الإسرائيلي اعترض غالبية الصواريخ، بما في ذلك أكثر من عشرة صواريخ أطلقت على كريات شمونة وبلدة مارجيالوت التي تم إخلاؤها.

وقال موقع "إسرائيل اليوم" إن 14 فريق إطفاء عملت على مدار 5 ساعات، في محاولة للسيطرة على الحرائق الناتجة عن صواريخ حزب الله في الجليل الأعلى. بينما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إجلاء إسرائيليين من منازلهم في كريات شمونة بعد اتساع رقعة الحرائق جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

الحرائق غطت مئات الأفدنة

من جهتها، قالت هيئة الحدائق الإسرائيلية: "إن الحرائق غطت بالفعل مئات الأفدنة". فيما قالت خدمة الإطفاء الوطنية: "إن رجال الإطفاء التابعين لها عملوا في وقت متأخر من الليل في عدة مواقع، بما في ذلك بلدة كريات شمونة، حيث كانوا يحاولون حماية صف من المنازل".

وقالت شرطة الاحتلال: "إنها أغلقت الطرق وطلبت من السكان الذين ما زالوا في المنطقة إخلاء المنطقة"، التي انتشرت فيها النيران بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف.

إصابة 11 إسرائيليًا و6 جنود

في غضون ذلك، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه نشر تعزيزات لدعم رجال الإطفاء الذين تغلب عليهم حجم الحرائق. وقال: إن "ستة جنود احتياط في جيش الدفاع أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي"، مضيفًا: أن "القوات سيطرت على مواقع النيران، وفي هذه المرحلة لا يوجد خطر على حياة أي إنسان".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 11 شخصًا و6 جنود أصيبوا إثر حرائق في الجليل الأعلى.

تأثر أكثر من 2500 فدان من الأراضي بالحرائق

وقدر المسئولون الإسرائيليون أن النباتات المحلية قد تستغرق سنوات للتعافي، مع تأثر أكثر من 2500 فدان من الأراضي بالحرائق السريعة الانتشار.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تم حرق العديد من أشجار الفستق التي يزيد عمرها على 400 عام في منطقة محمية موردوت هاري نفتالي.

وقال شارون ليفي، مدير منطقة الجولان التابعة لـ INPA، في بيان: إن "حريق 10 آلاف دونم (2471 فدانًا) هو حريق كبير".

وأضاف: "بعض الأشياء يتم ترميمها خلال عام، وبعضها يتم ترميمها خلال عدة سنوات، ولكن في النهاية ستتم استعادة المنطقة".

ومنذ بداية الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر من العام الماضي، أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على إسرائيل، وتم إجلاء الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم بالقرب من الحدود اللبنانية.

حزب الله ينشر سرب طائرات بدون طيار في إسرائيل

وصباح اليوم الثلاثاء، قال حزب الله إنه أطلق سربًا من الطائرات بدون طيار باتجاه مقر تشكيل الجليل العسكري الإسرائيلي في تكثيف للضربات عبر الحدود. كما أعلن حزب الله أنه أطلق عشرات صواريخ الكاتيوشا باتجاه أهداف إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

ودوت صفارات إنذار الغارات الجوية عدة مرات في أنحاء شمال إسرائيل، مما دفع السكان للفرار بحثًا عن مأوى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إنه اعترض طائرة بدون طيار قادمة من لبنان تحمل متفجرات وسقطت طائرتان أخريان على الأقل في شمال إسرائيل".

جاء ذلك بعد يوم من تنفيذ "حزب الله" 8 عمليات أخرى ضد أهداف إسرائيلية في جنوب منطقة ليمان، ومنطقة الزاعورة والمطلة.

وقال حزب الله، في بيانه، بشأن هذه العمليات، إنه استهدف التجهيزات التجسسية في المالكية، وتجمعًا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في موقع خلة وردة، وآلية عسكرية في جبل عداثر، مما أدى لإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأعلن عن قصف مبنيين يتمركز فيهما جنود جيش الاحتلال في منطقة شلومي شمال إسرائيل بالأسلحة الصاروخية، واستهداف انتشار لجنود الاحتلال في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية.