الأرصاد: ارتدوا ملابس قطنية فاتحة اللون.. هذا موعد ذروة الموجة الحارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس على البلاد، قائلًا: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون هناك درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي خمس درجات عن تلك الفترة من العام.

وأضاف القياتي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة، حيث تصل العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 40 درجة في ساعات النهار في الظل، وتزيد المحسوسة عن تلك المعدلات.

كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

وتابع: درجة الحرارة في جنوب الصعيد خاصة محافظتي الأقصر وأسوان تصل إلى 45 درجة في الظل، بينما تكون المحسوسة أعلى من هذا بكثير، لافتًا إلى أن أغلب محافظات الجمهورية تشهد كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

ونصح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس القطنية وفاتحة اللون، منوهًا بأن الملابس الغامقة تمتص أشعة الشمس وبالتالي تزيد من الإحساس بالحرارة.