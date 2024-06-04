الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: ارتدوا ملابس قطنية فاتحة اللون.. هذا موعد ذروة الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس على البلاد، قائلًا: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون هناك درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي خمس درجات عن تلك الفترة من العام.

وأضاف القياتي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة، حيث تصل العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 40 درجة في ساعات النهار في الظل، وتزيد المحسوسة عن تلك المعدلات.

كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

وتابع: درجة الحرارة في جنوب الصعيد خاصة محافظتي الأقصر وأسوان تصل إلى 45 درجة في الظل، بينما تكون المحسوسة أعلى من هذا بكثير، لافتًا إلى أن أغلب محافظات الجمهورية تشهد كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

ونصح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس القطنية وفاتحة اللون، منوهًا بأن الملابس الغامقة تمتص أشعة الشمس وبالتالي تزيد من الإحساس بالحرارة.

الموجة الحارة موجة ساخنة طويلة المدى الأرصاد ذروة الموجة الحارة الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

مواد متعلقة

الجبهة الشمالية تشتعل.. حرائق بشمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان

"أمريكا تجهز خليفة نتنياهو".. الحكومة الإسرائيلية تعيش تحت وطأة الانقسام

خبير بالشئون الإسرائيلية: إسرائيل قد تذهب إلى عقد الصفقة المطروحة الآن اضطرارًا

بدأت العمل السياسى منذ 24 عامًا.. معلومات عن كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك

رئيس الوزراء الفلسطينى يؤكد ضرورة الانخراط فى عملية سياسية جدية تفضى لإقامة دولة مستقلة

الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة تسفر عن استشهاد 40 فلسطينيًا و150 مصابًا

يائير لابيد: على الحكومة الموافقة على مقترح الصفقة الجديد وإرسال وفد للقاهرة

رئيس الوزراء الأردنى: غياب تجسيد حل الدولتين يقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242