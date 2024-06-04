حزب الله اللبنانى يعلن استهداف ثكنة راميم بالقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف ثكنة راميم بالقذائف المدفعية، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، طالب وزير الأمن القومي ووزير المالية الإسرائيليان بحرق لبنان وإعادته إلى "العصر الحجري" ردا على هجمات حزب الله.

ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ما يحدث في شمال إسرائيل، أي هجمات حزب الله والحرائق في شمال البلاد، بـ"الإفلاس"، وأنه "تجسيد لنتائج سياسة الاحتواء".

وقال "بن غفير" إنه "حان الوقت ليحترق لبنان كله"، وفق ما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضاف أن "الإدارة غير الشرعية لمفهوم مجلس الوزراء استمرار مباشر لسياسة الشمول والتناسب، وهي السياسة التي أدت مباشرة إلى السابع من أكتوبر. وبدلًا من الخضوع لحماس، حان الوقت لكي يحترق لبنان كله".