الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح مكتبة كلية الألسن الجديدة في جامعة بني سويف

الزيارة
الزيارة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، السفير عطية أبو النجا سفير جمهورية مصر العربية ببوروندي، وقنصل مصر العام ببومباي بالهند، وذلك على هامش مشاركته في افتتاح مكتبة كلية الألسن الجديدة وتطوير المعامل الخاصة بها وافتتاح نادي السنيما بالكلية، حيث أهدى السفير عددًا من الكتب من مكتبة الخاصة لمكتبة الكلية، بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن.

وأكد رئيس الجامعة، أن المكتبة  الجديدة بكلية الألسن تعتبر إضافة علمية كبيرة للجامعة ولمنسوبي الكلية، موضحًا أنها تخدم شريحة كبيرة من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعي الثقافي لديهم ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي، موجهًا الشكر لكل الجهود التي أسفرت عن هذا العمل الكبير.

وفي سياق آخر، نظمت كلية التمريض، بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،  ندوة بعنوان "استخدام النباتات الطبية والعطرية في الخدمات العلاجية" بالتعاون مع معهد النباتات الطبية والعطرية، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور سامح ابو زيد عميد معهد أبحاث النباتات  الطبية والعطرية، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد محمد عياط وكيل معهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الباحثين والطلاب والإداريين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تلك الفعاليات العلمية تساهم في نشر الوعي بأهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية المتمثلة في النباتات الطبية المحلية، لا سيما وأن لها أثار علاجية ووقائية جانبية أقل من بعض الأدوية الكيميائية.

وأثنى رئيس الجامعة على جهود وإنجازات كلية التمريض بجامعة بني سويف في نشر الوعي بأهمية النباتات الطبية واستخداماتها العلاجية، مشيرًا إلى أن الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع معهد النباتات الطبية جاءت امتدادا لدورها الريادي في هذا المجال.

وأضاف أن كلية التمريض تسعى باستمرار لرفع كفاءة الخدمات الصحية مستفيدة من الكفاءات والإمكانيات المتاحة لدى الجامعة، والتعاون مع مختلف الكليات والمعاهد بها.

بني سويف جامعة بني سويف مكتبة الالسن وافتتاح نادي السنيما كلية الالسن

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