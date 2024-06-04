الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جولات مكوكية من المسؤولين لتحسين جودة الحياة للسكان في 5 مدن جديدة

وزير الأسكان
وزير الأسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بآن رؤساء أجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة، والعبور، والسادات، و15 مايو، وطيبة الجديدة، أجروا بجولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة، والمشروعات الاستثمارية؛ بهدف دفع العمل بالمشروعات، وتذليل أي عقبات، وتوفير جودة الحياة للسكان بالمدن الجديدة.


وفي هذا السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، خلال جولة تفقدية سير الأعمال الجارية للتطوير بالتجمع الثالث بمناطق (محليات التجمع الثالث - إسكان النقابات – المحمودية) وغيرها، وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسئولي المشروعات.


ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى، بضرورة الاهتمام بتلك الأحياء وتكثيف أعمال النظافة اليومية، ووضع خطة لرفع كفاءة المنطقة بالكامل من المسطحات الخضراء، وإزالة وتهذيب الأشجار طبقًا للمتبع والاهتمام بتسليك وصيانة غرف التفتيش والتنظيف والإنارة، والعمل على حل مشكلات السكان، والتصدى بكل حزم لأى مخالفات سواءً بالاستيلاء على المسطحات الخضراء أو الأرصفة أو أى مخالفات بناء.

متابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة

وتابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، في جولة تفقدية بعض مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة أعمال التوسعة لمخرج المدينة، واستحداث طريق خدمات للخارج من سوق العبور فى اتجاه طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، ومحور سعد الدين الشاذلى.

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لوحدات "سكن لكل المصريين" فى 15 مايو


واستكمل المهندس أحمد رشاد، الجولة بتفقد مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات بالمنطقة الصناعية أ، ومنها أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع (٤٠٠). 
كما تفقد رئيس جهاز العبور، أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الحي التاسع، وأعمال التجهيز وتنسيق الموقع وتمهيد الجزيرة الوسطى بشارع الجامعة للبدء في زراعتها، مؤكدًا ضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع مخلفات ونواتج التطوير لسهولة تحركات المواطنين. 


وأنهى رئيس الجهاز الجولة بتفقد أعمال الصيانة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء والطرق والأرصفة والممرات بمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر المرحلتين الأولى والثانية "، للتأكد من استمرار أعمال الصيانة داخل المشروع، مشددًا على محاسبة المقصرين في حالة خروج أعمال الصيانة والنظافة بمواصفات دون المستوى.


وتابع المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمدينة، ومنها أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق التى تشمل أعمال الطبقة الأسفلتية للجزء المتبقي بطريق طلعت حرب بطول 1،5كم، حيث وجه إدارة الطرق بسرعة تخطيط الطريق ووضع العلامات الإرشادية، وسرعة الانتهاء من أعمال الزراعة للجزء المتبقى للجزيرة الوسطى للطريق. 

أعمال رفع كفاءة محطة المياه

كما تابع المهندس ياسر عبدالحليم حسن، أعمال رفع كفاءة محطة المياه السطحية للاطمئنان على الحالة التشغيلية، حيث وجه الإدارات المختصة بالتنبيه على الشركة المنفذة بدفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال المتبقية.


وتابع المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أعمال الطرق بالمرحلة الرابعة، حيث شملت الجولة كافة المجاورات ( ١ / ٦ )، وتشمل تنفيذ الأعمال التى  تهدف إلى تحديث وتوسيع شبكات الطرق وتسهيل حركة المرور.      

                                                 
وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير قد يؤثر على حركة المرور اليومية للمواطنين، بجانب ضبط مناسيب المطابق الرئيسية لخطوط الصرف واستبدال التالف منها على وجه السرعة، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة لضمان تحقيق أفضل النتائج لكافة مشاريع الطرق بالمدينة.         

txt

وزير الإسكان يشدد على تسليم الوحدات السكنية للعملاء فى مواعيدها المقررة

                       
ووجه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالتركيز على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان توفير شبكة طرق حديثة وآمنة تلبي احتياجات المدينة وسكانها، وتسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية على مستوى كافة المدينة.


وتابع المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أعمال إنشاء أول مدينة ترفيهية بمحافظة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة على مساحة ١٢.٠٤ فدان بمدخل المدينة، وينفذها القطاع الخاص.


وأوضح المهندس مصطفى سعيد، أن المدينة الترفيهية ستضم (غرفا فندقية - مجمع مطاعم وكافيهات - ألعاب مائية - مبنى بولينج - منطقة ترفيهية)، وستخدم مدينة طيبة الجديدة والمحافظة ككل، وستساعد فى جذب الاستثمار بالمدينة.


كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال إنشاء كومباوند سكني تجارى بمدينة طيبة الجديدة على مساحة ١٦.٧٦ فدان، وبه " وحدات سكنية مختلفة المساحات - حمامات سباحة - هايبر ماركت - مناطق خدمات تجارية - مسار للمشى - مسطحات خضراء - بوابات خاصة بالأمن والحراسة "، والذى سيخدم المدينة والمحافظة، وسيساعد فى توفير فرص عمل وجذب مزيد من الاستثمار بالمدينة.

جولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير
جولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير
جولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير
جولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير
جولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير
جولات تفقدية، لمتابعة مشروعات التطوير
الاسكان جولات تفقدية مشروعات التطوير القاهرة الجديدة العبور السادات المجتمعات العمرانية

مواد متعلقة

إقبال كبير من المواطنين.. صناديق الاستثمار فى الذهب تُحقق نجاحًا غير مسبوق

مركز للإبداع وفندق 3 نجوم.. الحكومة تكشف مصير مقر وزارة الداخلية القديم

رئيس الوزراء يستعرض أبرز ملفات صندوق مصر السيادى

رئيس الوزراء يلتقى أعضاء المجلس التصديرى وغرف الصناعات الكيماوية

من "نجيب" إلى "مدبولى".. تاريخ 54 وزارة مصرية فى 70 عامًا

مشروع رائد.. رئيس الوزراء يكشف أهمية مدينة الدواء

"مدبولى" يشكر الرئيس السيسى ويعاهده على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه

"مركز المعلومات" ينظم ورشة عمل لاستشراف الفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي