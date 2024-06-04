"المجتمعات العمرانية" تتابع إنجاز المشروعات التنموية في قنا وغرب قنا الجديدة

استقبل المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز مدينتي قنا وغرب قنا الجديدة، وفد هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وقدم المهندس أيمن رشاد، عرض تفصيلي لمدينتي قنا الجديدة وغرب قنا عن المشروعات التنموية تحت الإنشاء والتي انتهت، ونسب التنفيذ ومواقف الاستثمارات بالمدينة وكذلك شرح تفصيلي بأهم المشروعات التنموية بالمدينة.

وأجرى المهندس أمين غنيم - نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بمدينة بمدينتي قنا الجديدة وغرب قنا وبرفقه كل من المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة والمهندس أحمد شوقي - معاون نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس هيثم أبوحمادي معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والدكتور هاني يوسف مدير عام الإدارة العامة وتنمية المواهب بالهيئة والمهندس معتز أبو الفتوح المشرف العام على الشؤون الزراعية بالهيئة وطارق بيومي برئاسة الهيئة.

أهم المشاريع التنموية بمدينتي قنا الجديدة

وتفقد المهندس أمين غنيم ومرافقوه محطة مياه مدينة قنا الجديدة بالحي السكني الثانى بطاقة ٢٣،٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، مؤكدًا تطبيق تعليمات وزارة الصحة لتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة، فضلا عن قيام الوفد بمتابعة أعمال الزراعة بالمحاور الرئيسية والحدائق والمسطحات الخضراء.

وتابع مسئولو هيئة المجتمعات لتطوير المدن معدلات نسب الإنجازات أعمال البنية الأساسية شبكات صرف - مياه - رى - طرق للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان شامله أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية لافتًا إلى أنه بلغت القيمة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى 1100 مليون جنيه.

استكمل نائب رئيس الهيئة والوفد المرافق له تنفيذ معدلات ونسب إنجاز مشروعات الإسكان الأجتماعي وسكن مصر،

وأكد أن الزيارات والمتابعة الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ فى تحقيق الأهداف المنشودة.