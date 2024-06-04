جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع العد التنازلي لعقد اختبارات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/2024، المقررة يوم الاثنين المقبل فى جميع انحاء الجمهورية.

"الدستور" يقدم خدمة لطلبة وطالبات الثانوية العامة، بنشر تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة الشعب.

تعقد بداية امتحانات الثانوية العامة الأثنين المقبل، وفقًا للجدول الرسمي التي اعتمده وزارة التربية والتعليم للمواد خارج المجموع، ويوم٢٢ يونيو المواد الأساسية بكلتا الشعبتين الأدبية والعلمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد المشتركة بين الثلاث شعب، كالتالي:

الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو 2024، تنطلق الامتحانات، بإداء الطلاب مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

وبداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 تنطلق المواد الأساسية المشركه بين طلاب جميع الشعب، بإداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم ٢ يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2024

بينما جاء جدول الشعبة الأدبية كالتالي:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم 2024

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحانات نهاية العام امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضه 2024

وجاء جدول امتحانات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة بدءا من يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء 17 يوليو الاستاتيكا.

يوم السبت 20 يوليو الديناميكا.