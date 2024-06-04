ضبط لحوم فاسدة وتعديات على الأراضي.. حصاد "الزراعة" في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٨ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٨ مايو وحتى ٣ يونيو الجاري.

قوافل بيطرية

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين بنواحي مركزي البدرشين والصف، حيث تم رش وتجريع وعلاج 2566 رأس ماشية، كما تم عقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما تم شن حملات رقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 10 طن 942 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن واسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودوبريهات ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 150 ألف و200 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات الذرة الشامية بالمحافظة، كما تم أيضا المرور على صوامع القمح للاطمئنان على عمليات توريد القمح للصوامع والتيسير على المزارعين.

النهوض بمحصول القطن

بينما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية بالإدارة الزراعية بقويسنا، في إطار جهود النهوض بمحصول القطن، كما تم المرور على زراعات الذرة، ومتابعة أعمال التسوية بالليزر ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه لمحصول الذرة بمركز الشهداء، كما تم إزالة عدد (22) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، عدد من الندوات التوعوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف رفع وعي المواطنين بكيفية اختيار الأضحية، وضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظا على البيئة.

فيما أطلقت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع المجتمع المدني بقرية الحلمية التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، لخدمة المربين، كما تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية، حول أهمية التأمين على الماشية، كما شنت المديرية 21 حملة تم المرور خلالها على 49 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي طن و39 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة دواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 690 ألف و524 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 14171 حيوان، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع جامعة السويس، بقرية الشهيد خيرة بمركز القنطرة غرب، لخدمة المربين بالمجان، كما تم عقد ندوات إرشادية وتوعوية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية الفلاحين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على المواشي...

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ندوة إرشادية متكاملة للنهوض بمحصول القطن ورفع إنتاجية الفدان بجمعية رحيم بزمام العامرية، كما واصلت المديرية متابعة تنفيذ استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة عن طريق التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب وذلك لمحصول الذرة الشامية بزمام العامرية الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعتها حصاد وتوريد محصول القمح للشون والصوامع، كما تم متابعة الزراعات الصيفية، فضلا عن متابعة أعمال حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية، كما تم فحص أشجار النخيل بجنوب بورسعيد تجنبا للإصابة بآفة" سوسة النخيل الحمراء".

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة أعمال حصاد القمح، كما تم المرور لمتابعة الاستعدادات للموسم الصيفي لخدمة الزراعات وحسم شكاوى المزارعين وتم التنبيه بضرورة التواصل المستمر لتنفيذ التوصيات الفنية المقررة خاصة في تلك الفترة ومتابعة التجهيزات ومدى توافر تقاوي الإدارة المركزية للتقاوي المعتمدة وتوافر الأسمدة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة عدد من الموضوعات التي تم الانتهاء منها وما تم إنجازه من الأعمال، كما أعلنت المديرية استمرار أعمال القوافل الزراعية وحث المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح للمطاحن، كما واصلت المديرية العمل بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين، كما أعلنت المديرية عن توفير كافة الأسمدة والمخصبات الزراعية للمزارعين.

بينما عقدت مديريتي الزراعة والطب البيطري بمحافظة الفيوم، ندوة مشتركة تحت عنوان (التوعية بأهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي وطرق الذبح الحلال والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وأنواع الأختام الخاصة بالمذبوحات)، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملات تفتيشية على أسواق اللحوم بمدينة المنيا، حيث تم ضبط طن و837 كجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كذلك أيضا شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، حملة مكبرة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والسوبر ماركت والأسواق بمدينة سوهاج، حيث تم ضبط 320 كجم من اللحوم البقري.

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