منسق الأمم المتحدة: اقتراح بايدن أحث كل الأطراف على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن كان جديًا وأحث كل الأطراف على التوصل لاتفاق فوري لتحقيق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، هدد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتيريتش، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو إذا ما أقرت الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتضمن 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: إن "الصفقة كما نشرت تفاصيلها تعني نهاية الحرب، وهذه صفقة انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".

وأضاف، عبر حسابه على "إكس"، أن "الموافقة على مثل هذه الصفقة لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة، ولن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس".