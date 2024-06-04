الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

"تعليم مطروح" تدشن "طور وغير" لطلاب الإعدادية والثانوية خلال الصيف

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن تدشين مركز التطوير التكنولوجي لمبادرة "طور وغير" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، من عمر ١٣ حتى ١٨ عاما، لتطوير المهارات التكنولوجية والمهنية خلال الإجازة الصيفية. 

برامج تدريبية إلكترونية

ووجه وكيل تعليم مطروح أعضاء المركز من خلال المبادرة  بتنظيم حزمة برامج تدريبية إلكترونية للطلاب عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتهم التكنولوجية، كذلك برنامج تدريبي آخر بعنوان شباب المستقبل (مهارات مهنية وشخصية) بالإضافة إلى البرنامج التدريبي (soft skills) المسار المهني والمهارات الشخصية، ويتضمن ذلك التدريب المكثف صقل مهارات الطلاب في  التواصل الفعال وكتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية وتحديد الأهداف والثقة بالنفس وسبل البحث عن الوظيفة. 

أوضح وكيل تعليم مطروح أنه يتطلب من الطلاب الراغبين في المشاركة في المبادرة ومساراتها إعداد الحساب الموحد الخاص بكل طالب ومعرفة الباسورد والتسجيل علي الرابط الموضح بالمرفقات المدرجة. 

_المهارات التكنولوجية والمهنية

أشاد وكيل تعليم مطروح بمجهودات رئيس وأعضاء مركز التطوير التكنولوجي خلال أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال المرحلة الماضية، كذلك تدشين المركز للمبادرة الإلكترونية الجديدة والتي تهدف إلى تطوير المهارات التكنولوجية والمهنية للطلاب وتعاظم الاستفادة من تلك المبادرات في المستقبل، في ضوء تكليفات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في سبيل إعداد وتنشئة جيل مواكب للتطورات التكنولوجية الهائلة والتى يشهدها العالم في كل المجالات.

في سياق أخر، كان كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عددًا من الطلاب الموهوبين بالمراحل التعليمية المختلفة بعد تحقيقهم لعدة مراكز جمهورية متقدمة بالأنشطة التربوية والابتكارات العلمية بقاعة التوجيه الفني بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وبهاء رمزي مدير إدارة الموهوبين، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي، وإيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية. 

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مركز التطوير التكنولوجي مبادرة طور وغير الإعدادية والثانوية مطروح

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