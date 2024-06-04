الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Watch it تطرح الحلقتين 7 و8 من "دواعى السفر" غدًا

مسلسل دواعى السفر
مسلسل دواعى السفر

تعرض منصة watch it  الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل "دواعي السفر" من بطولة الفنان أمير عيد وكامل الباشا، غدًا الأربعاء، في الثانية عشرة صباحًا.

وحقق مسلسل "دواعي السفر" نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري والعربي منذ انطلاق أولى حلقاته على منصة watch it منتصف مايو الماضي. 

واحتل المسلسل المرتبة الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر ودول الخليج عبر منصة watch it. 

مواعيد عرض مسلسل دواعى السفر 

ويُعرض المسلسل بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا، وذلك في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل دواعى السفر 


مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرًا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

 

أبطال مسلسل دواعى السفر 


مسلسل "دواعي السفر"، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

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