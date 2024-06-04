الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدواء تشارك فى ندوة تعريفية بشأن اعتماد المستحضرات الصيدلية من الصحة العالمية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مشاركتها في ندوة تعريفية على هامش المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى، بشأن اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل منظمة الصحة العالمية، وكيفية التسجيل كمورد ضمن قوائم المورديين لمناقصات منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الشراء الموحد.

وتهدف الندوة إلى تأهيل وتشجيع الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الدواء، والإمدادات والأجهزة الطبية، على التقدم لاعتماد المستحضرات الصيدلية المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية.

"الدواء" تعلن فتح باب التسجيل بدورة تدريبية حول رحلة التعامل الخاصة بتفتيش المستلزمات الطبية

وقالت إن برنامج WHO Prequalification يتيح قبول المستحضرات الصيدلية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لدى العديد من البلدان، كذا يسهل التجارة الدولية، ويوسع الوصول إلى الأسواق العالمية.

ولفتت إلى أنه للدخول إلى المعرض وزيارة مساحة العرض الخاصة بهيئة الدواء المصرية، وحضور الجلسات الخاصة بها، يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3X3cZoU.

 توطين الصناعة الدوائية

وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد شارك في احتفالية توقيع عقد شراكة شركة جيبتو فارما (مدينة الدواء المصرية)  وأبوت؛ وذلك في إطار السعي إلى توطين الصناعة الدوائية، وسهولة نقل التكنولوجيا الحديثة للمستحضرات الطبية المنتجة محليا.
يأتي ذلك في اطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم المرضى، ورفع مستوي الرعاية الصحية؛ تماشيا مع رؤية مصر 2030.

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رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى احتفالية اليوم العالمى لسلامة الغذاء

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هذه الشراكة تعمل على تعزيز بيئة صالحة للابتكار والاستثمار والنمو في القطاع الدوائي، وتسهل عملية نقل التكنولوجيا الحديثة، وتقدم الأبحاث، وتوطين الخبرات لإنتاج دواء يتوافق مع المعايير الدولية، وأن هذا التعاون يسهم في بناء رعاية صحية مستدامة، تستجيب بشكل فعال لاحتياجات المواطنين.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة علي الدور المهم لمدينة الدواء المصرية في تحقيق الأمن الدوائي، وجذب مزيد من الاستثمارات للتصنيع المحلي، وقدرات المدينة على إنتاج مختلف المستحضرات الدوائية بقدرات عالمية.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون المثمر المستمر مع كافة الجهات، وتعميق توطين صناعة المستحضرات الطبية بمصر، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعم الشراكة بين جيبتو فارما وشركات الدواء العالمية.

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هيئة الدواء المصرية الدواء ندوة تعريفية المستحضرات الصيدلية منظمة الصحة العالمية هيئة الشراء الموحد

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