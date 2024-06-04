الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن محسب يوجه الشكر لحكومة "مدبولي": تولت مهمتها في مرحلة دقيقة من عُمر الوطن

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الشكر إلى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التي تقدمت باستقالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تولت مهمتها في مرحلة دقيقة من عُمر البلاد، سعت فيها نحو البناء والتنمية بعد أن انتهت الدولة المصرية من حربها علي الإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولية التي تعرضت لحالة من الاهتزاز والارتباك في سنوات الفوضي.

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وقال "محسب"، إن الحكومة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد، حيث تمكنت من تحسين البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وبناء جيل من المدن الذكية التي تُعد مستقبل مصر لقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية، كذلك تحسين شبكات الطرق والكباري، وغيرها من المشروعات التي غيرت وجه الحياة في مصر.

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نجحت في إدارة الأزمة الاقتصادية 
وأكد عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رغم اختلافنا معها بشأن إدارة بعض الملفات الاقتصادية، إلا أنها نجحت في إدارة الأزمة الاقتصادية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا علي ثقته في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي علي اختيار عناصر جديدة بحكومته تتمتع  بالخبرة والكفاءة ولديها القدرة علي التعامل مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق طموحات الشعب المصري، فضلا عن تمتعهم برؤية سياسية تمكنهم من التواصل مع الشارع المصري بشكل إيجابي.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية تتطلب مساندة الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن  الحكومة الحالية سأقوم بتسيير الأعمال لحين انتهاء رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة واعتمادها من رئيس الجمهورية وعرضها على مجلس النواب للحصول على ثقة الأغلبية حتى تتمكن من أداء عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

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