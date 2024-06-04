الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات سهلة لاستبدال العملات التالفة في البنوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواجه عدد من المواطنين أزمة في كيفية التخلص من النقود البالية أو غير الصالحة للاستخدام سواء نتيجة لعوامل الزمن أو سوء الاستخدام مثل التعرض للحرق أو الخدش أو تلاشي المعالم لتصبح غير صالحة للتداول وترفض المحال التجارية التعامل بها، ويرصد الدستور في التقرير التالي، العوامل الرئيسية لتلف العملة والأسس التي يتم بناء عليها اعتبار العملة الورقية تالفة ولا تصلح للتداول في عمليات البيع والشراء أو في المواصلات العامة، وكيفية استبدالها من البنوك  وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

محافظ البنك المركزي يلقي البيان الختامي لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي

محددات الأوراق النقدية غير الصالحة

الأوراق الممزقة والملصقة بأيٍ من أنواع الأشرطة اللاصقة:

    إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي

    الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.

    الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت ليّنة الملمس ومهترئة.

    الأوراق التي بها كتابة أو المؤشَّر عليها بأي نوعٍ من الأحبار والأقلام.

    الأوراق التي بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

 واعتبر البنك المركزي العملات الورقية بالمواصفات سابقة الذكر عملةً ذات قيمةٍ اسميةٍ كاملةٍ يمكن توريدها في حسابات العملاء أو استبدالها لهم بأخرى صالحةٍ للتداول ثم توريدها إلى فروع البنك المركزي.

مواصفات العملات غير صالحة للتداول

تعتبر العملات التي تعرضت للقطع أو القص أو التثقيب أو تعرضت أجزاء منها للحريق وفقدت جزءًا من علاماتها بحاجة إلى تحديد مدى تحديد مدى وملاءمتها للتداول، ومنها: الأوراق مقصوصة الأطراف، أو التي طُمِست معالمها كليًا بأي حبرٍ أو أي مادة أخرى، و    الأوراق النقدية التي فقدت أكثر من (25%) من حجمها الطبيعي، و    الأوراق المجزأة والملصقة بأي مادة أو شريطٍ لاصقٍ أو ما شابه، أو الأوراق التي فقدت جزءًا من الرقم التسلسلي، وفي تلك الحالة يجب إرسال الأوراق النقدية المشوهة إلى البنك المركزي من قبل البنوك.

العملات غير الصالحة الخمسة جنيهات الأشرطة لي نة الملمس للسوائل

مواد متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع تكلفة الهجمات السيبرانية لـ20 تريليون دولار بحلول 2026

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

صناديق الاستثمار فى الذهب تجذب أكثر من 100 ألف عميل.. والحكومة تكشف عن خطط توسعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط يدعو للتعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟