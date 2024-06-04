خطوات سهلة لاستبدال العملات التالفة في البنوك

يواجه عدد من المواطنين أزمة في كيفية التخلص من النقود البالية أو غير الصالحة للاستخدام سواء نتيجة لعوامل الزمن أو سوء الاستخدام مثل التعرض للحرق أو الخدش أو تلاشي المعالم لتصبح غير صالحة للتداول وترفض المحال التجارية التعامل بها، ويرصد الدستور في التقرير التالي، العوامل الرئيسية لتلف العملة والأسس التي يتم بناء عليها اعتبار العملة الورقية تالفة ولا تصلح للتداول في عمليات البيع والشراء أو في المواصلات العامة، وكيفية استبدالها من البنوك وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

محددات الأوراق النقدية غير الصالحة

الأوراق الممزقة والملصقة بأيٍ من أنواع الأشرطة اللاصقة:

إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي

الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.

الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت ليّنة الملمس ومهترئة.

الأوراق التي بها كتابة أو المؤشَّر عليها بأي نوعٍ من الأحبار والأقلام.

الأوراق التي بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

واعتبر البنك المركزي العملات الورقية بالمواصفات سابقة الذكر عملةً ذات قيمةٍ اسميةٍ كاملةٍ يمكن توريدها في حسابات العملاء أو استبدالها لهم بأخرى صالحةٍ للتداول ثم توريدها إلى فروع البنك المركزي.

مواصفات العملات غير صالحة للتداول

تعتبر العملات التي تعرضت للقطع أو القص أو التثقيب أو تعرضت أجزاء منها للحريق وفقدت جزءًا من علاماتها بحاجة إلى تحديد مدى تحديد مدى وملاءمتها للتداول، ومنها: الأوراق مقصوصة الأطراف، أو التي طُمِست معالمها كليًا بأي حبرٍ أو أي مادة أخرى، و الأوراق النقدية التي فقدت أكثر من (25%) من حجمها الطبيعي، و الأوراق المجزأة والملصقة بأي مادة أو شريطٍ لاصقٍ أو ما شابه، أو الأوراق التي فقدت جزءًا من الرقم التسلسلي، وفي تلك الحالة يجب إرسال الأوراق النقدية المشوهة إلى البنك المركزي من قبل البنوك.