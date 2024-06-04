الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية: السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب

صورة من الواقع
صورة من الواقع

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة في  من صباح اليوم، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير ومجزر السنطة استعدادًا لعيد الأضحى 

وأكد محافظ الغربية، أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب يشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية، مؤكدا استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شارع بورسعيد وشارع الجيش فيتم فرد وتشغيل طبقة السن وتركيب البلدورات بطول 900 متر وعرض 7 متر طول لكلا من الشارعين.

وتابع المحافظ الجوله بتفقد مجزر السنطة العمومي لمتابعة آخر استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح

وخلال تفقده اطمئن المحافظ على جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير كافة وسائل الراحة.

ووجه المحافظ  مديرية الطب البيطري بفتح ال٢٠ مجزر  الواقعة في نطاق المحافظة بالمجان وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعمل.

محافظ الغربية أعمال الرصف والتطوير مجزر السنطة وصناعة الزبيب قلعة زراعة العنب خطة المحافظة

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