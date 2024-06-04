محافظة المنوفية تُنهي إجراءات تسليم معهد الأورام بمنوف للصحة

استلمت وزارة الصحة رسميا كافة المباني ومساحة الأرض المخصصة لإنشاء معهد أورام منوف بالمنوفية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الحكومية التي ساعدت فيها محافظة المنوفية بتكليف من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.

وأنهت محافظة المنوفية متابعة إجراءات هدم بعض المباني التابعة لمديرية الصحة في محيط الأرض المخصصة لإنشاء معهد أورام منوف، والتي استمرت أشهر في إطار السعي لتحقيق حلم أبناء المحافظة.



واستقبل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، التابع لمحافظة المنوفية يرافقه وليد سالم نائب رئيس لجنة وزارة الصحة برئاسة الدكتور محمود الشناوي لاستلام موقع إنشاء مشروع مركز الأورام المتكامل بمنوف.

وأكد وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون بمتابعة البدء في المشروع وذلك لخدمة مرضى الأورام من خلال تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية العلاج الكيماوي، الإشعاعي بمدينه منوف في حضور مندوبي الشركه المنفذة للمشروع، وتذليل كافة العقبات تمهيدا للبدء، بالإضافة إلى رفع نواتج هدم بعض المباني القديمة والتى ستتدخل أرضها ضمن المشروع، في حضور الدكتور محمد سلامه مدير مستشفى حميات منوف.

استخدام أحدث التصميمات

ومن المقرر إنشاء المركز وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبمساحة إجمالية تقدر بــ 9 آلاف م2 ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووى، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة.



وكلف رئيس المركز والمدينة مدير الإدارة الطبية بمنوف بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهوه وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أن المشروع سيكون بمثابة صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وسيساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلمًا لأهالي المنوفية وليس منوف فقط باعتباره صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام، ما يُساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.