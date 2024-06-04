الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكك الحديدية: تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

القطارات
القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة، ما بين القاهرة / مرسي مطروح، والعكس، والقاهرة / الإسكندرية والعكس، وبيانهم كالتالي:

تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

اعتبارًا من يوم 1/6/2024 كالتالى :
- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

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جدول مواعيد قطارات تالجو وأسعار التذاكر على خط "القاهرة- إسكندرية- الصعيد"

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية  يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة  الإسكندرية / القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارًا من يوم 2/6/2024:
- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارًا من يوم 15/6/2024:
- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

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جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان الـ VIP ذهاب وعودة

اعتبارًا من يوم 16/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء  / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني)  القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارًا من يوم 17/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني)  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء  / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقًا للجدول المرفق .

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 119/ 7/ 1205/ 32 ) 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار 939 940 ثالثة مرسي مطروح القاهرة السكك الحديدية قطارات وزارة النقل

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