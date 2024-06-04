الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عم حارث" يكشف موقفه من اعتزال العمل نهائيا داخل الأهلى

عم حارث
عم حارث

كشف حارث محمود علي، الشهير بـ"عم حارث"، أقدم عامل مهمات في النادي الأهلي، حقيقة اعتزاله العمل داخل القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الحالي بعد أكثر من 50 عاما في هذا الدور المهم، وتحقيق عدد كبير من البطولات مع مختلف الأجيال.

عم حارث: الأهلي بيتي ولا استطيع الرحيل عنه

وقال حارث، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "رحيلي عن النادي الأهلي الذي عشقه طوال هذه السنوات، أمر صعب للغاية".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن أرحل عن جدران القلعة الحمراء، منذ سنوات طويلة لأنها سنة الحياة، مجلس إدارة الأهلي كان له رأيا آخر ويقوم بتجديد الثقة في سنويا والتمديد لي".

وواصل عم حارث: "تراجعت عن فكرة اعتزال العمل مع النادي الأهلي، القلعة الحمراء تعني لي الكثير وحلمي القادم هو الفوز بكأس السوبر الأفريقي، ونفسي أنهي حياتي داخل جدران الجزيرة".

وأردف: "مش فاكر كام بطولة حصلت عليها مع الأهلي، لكنها تقترب من 90 بطولة في كل المسابقات، أنا أقدم من برج القاهرة.. البرج تم بناؤه عام 1961 وأنا مواليد 1960".

وتابع أقدم عامل مهمات داخل القلعة الحمراء، “علاقتي مع الجميع بالنادي الأهلي سواء الحاليين أو القدامى وطيدة، ومواقف جماهير الأهلي معي ستبقى خالدة في ذاكرتي”.

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