الفراخ بـ102 جنيه للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارا في الأسواق، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء، سجلت 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 102 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي 125 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة 113 جنيهًا، سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة تصل للمستهلك بزيادة من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض من 133 لـ140 جنيهًا للمستهلك، كما سجلت كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.

وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت إلى أقل من ٧٥ جنيها في المزرعة خلال الفترة الماضية وارتفعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الماضية، حيث أثر ارتفاع درجات الحرارة على المزارع الصغيرة وزادت نسبة النفوق وبعض المزارع قامت ببيع الدواجن عند وزن صغير ١،٥ كيلو وزيادة الطلب على الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار البدائل من اللحوم الحمراء الأسماك.

موعد انخفاض أسعار الدواجن

وقال "العناني" في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك طلب على الدواجن، وقبل العيد ستنخفض الأسعار وسعر الدواجن حاليا في المزرعة ٩١ جنيها تصل للمستهلك بـ٩٩ و١٠٠ جنيه حسب كل منطقة، مشيرا إلى زيادة الاستهلاك نتيجة الإقبال على الدواجن أكثر من اللحوم والأسماك، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وتفضيل المواطنين تناول الدواجن على اللحوم.

ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن أسعار الدواجن تراجعت بعد شهر رمضان إلى أقل من ٧٥ جنيها وجاءت الموجة الحارة والثاثرة على المزارع، فيما قامت وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين في القاهرة، بينما قطعتها في المحافظات والظهر الصحراوي مناطق انتشار مزارع الدواجن لمدة ٥ ساعات على المزارع الصغيرة والمتوسطة التي لا يوجد بها مبردات أو بدائل، وذلك في درجة حرارة ٤٢ درجة مئوية مما أدى إلى نفوق الدواجن في المزارع.