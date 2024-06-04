الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتابع التيسيرات المقدمة للمواطنين أثناء تلقي ملفات التصالح

الاجتماع
الاجتماع

تستكمل الأجهزة المعنية في أسوان الجهود المتواصلة التى تقوم بها لتقديم أفضل وأعلى التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024. 

وجاء ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ولتعليمات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 

عقد اجتماع تنسيقى رؤساء المراكز والمدن 

ومن ناحيته كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة بعقد اجتماع تنسيقى رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى المتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، فضلًا عن مديرى الإدارات المختصة بملف التصالح بديوان عام المحافظة. 

وأكدت السكرتير العام أنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان بشأن المتابعة اليومية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، والمرور المستمر على الـ 10مراكز تكنولوجية بمختلف المراكز والمدن للتأكيد على تذليل المعوقات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مع ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون. 

وأوضحت أنه تم التشديد على مسئولى المحليات لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على إستفساراتهم وشرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات فى أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات التى يقوم المواطن بإتباعها عند التقدم للتصالح مما يساهم فى تسلم الطلبات دون تعب أو مشقة. 

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