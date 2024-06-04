كريم عفيفى يبدأ تصوير "كنبة حبشى"

يستعد الفنان كريم عفيفي لتصوير أول مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "كنبة حبشي"، الذي يعتبر أولى بطولاته في الدراما التليفزيونية، مطلع الأسبوع المقبل.

المسلسل من تأليف نور مهران، وإخراج محمد مصطفى بكري، ويشاركه البطولة محمد ثروت وملك قورة وإبرام سمير وتوني ماهر وياسر الطوبجي وإيمان السيد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

يذكر أن كريم عفيفي شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "عالماشى" للنجم على ربيع، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية في مصر.

وقال الفنان كريم عفيفي، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتعاون مجددًا مع النجم علي ربيع في الفيلم السينمائي الجديد "عالماشي"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما في مصر ضمن منافسات موسم عيد الفطر السينمائي.

وأضاف أنه يجمعه بـ"علي ربيع" كيمياء خاصة ومختلفة، وبينهما حالة من التفاهم الكبير، وهذا ما يظهر خلال الفيلم.

وكشف "عفيفي" عن شخصيته في العمل، حيث يجسد دور الصديق المقرب من هادي "علي ربيع" الذي يعاني من مرض نادر وتنشأ بينهما مفارقات كوميدية.

فيلم "عالماشى"

فيلم "عالماشي" يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيما شارك الفنان كريم عفيفى، مؤخرًا، في بطولة مسرحية "آنستونا"، من بطولة كل من دنيا سمير غانم، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، والأغاني من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، ومن إخراج خالد جلال.