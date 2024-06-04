الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات مرورية لضبط المخالفين بالقاهرة الكبرى

حملات مرورية
حملات مرورية

عززت الإدارة العامة لــمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، على المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

حملات مكثفة

وانتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر.

وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباع والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

مرور القاهرة الخدمات المرورية حركة السيارات رجال المرور

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