الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بن غفير" يهدد "نتنياهو": سنسقط الحكومة إذا وافقت على صفقة غير مسئولة وسيئة

بن غفير
بن غفير

قالت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد بإطلاعي على مسودة مقترح صفقة التبادل لكنه يماطل.

وهدد، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط نتنياهو معلقًا: "سنسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسئولة وسيئة"، لافتًا إلى أنه "يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها".

وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه يريد أن يكون على رأس هذه المفاوضات وليس قادة الموساد والشاباك.

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