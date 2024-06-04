بايدن يفتح النار على "ترامب": أول "مجرم معتوه" يسعى إلى رئاسة أمريكا

شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجومًا شديدًا على سلفه دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"المجرم المدان".

وقال الرئيس بايدن، خلال حفل تبرعات في ولاية كونيكيت، إن ترامب انفجر بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون أكثر سوءًا إذا فاز بانتخابات نوفمبر المقبل.

وقال بايدن: "للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي، يسعى رئيس أمريكي سابق للوصول إلى الرئاسة رغم أنه مجرم مدان".

تابع: "لكن بقدر ما يبدو ذلك مزعجًا، فالأكثر ضررًا هو الهجوم الشامل من جانب دونالد ترامب على جهاز القضاء الأمريكي".

كما وصف الرئيس الأمريكي سلفه في المنصب ترامب بأنه "معتوه"، متابعًا: "شيء ما أصاب هذا الرجل حقًا بعد عام 2020"، مضيفا أن "هذا يصيبه بالجنون حرفيًا".

وانتقد بايدن تلميحات ترامب بأن إدخاله السجن قد يكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة إلى مؤيديه، وهو تحذير من شأنه أن يغذي المخاوف من العنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واستنكر بايدن تصريحات ترامب بأنه سيكون هناك حمام دم في الولايات المتحدة إذا خسر، قائلًا: " أي نوع من الرجال هذا؟".

ترامب يندد بـ"حكم الإدانة التاريخى": سنطعن فى هذا الاحتيال

والجمعة، قال دونالد ترامب إنه سيطعن على حكم الإدانة الذي جعله أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جريمة، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في 11 يوليو المقبل قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وشنّ الرئيس الأمريكي السابق، الجمعة، هجومًا عنيفًا من برجه في مانهاتن، منددًا بمحاكمة "غير عادلة"، وحاملًا على خصومه الديمقراطيين.

حمّل مرشح الحزب الجمهوري من ردهة "ترامب تاور"، على قرار "غير عادل" ومحاكمة "زائفة"، مؤكدًا: "سنطعن في هذا الاحتيال".

وكرر ترامب شكواه من أن المحاكمة كانت محاولة لعرقلة مساعي عودته إلى البيت الأبيض، محذرًا من أنها أظهرت أنه لا يوجد أمريكي في مأمن من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.

وقال ترامب، في خطاب مدته 33 دقيقة: "إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص".