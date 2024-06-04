4 قرارات لمحافظة كفرالشيخ بشأن المخططات التفصيلية لعدة قرى ومدن

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، 4 قرارات لمحافظة كفرالشيخ باعتماد المخططات التفصيلية لعدة قرى ومدن.

القرار الأول لمحافظة كفرالشيخ قرار رقم 630 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الورق، التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق، مركز سيدى سالم.

والقرار الثانى لمحافظة كفرالشيخ قـرار رقم 629 لسنة 2024 بتاريخ بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية منشأة عباس، التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة عباس، مركز سيدى سالم.

والقرار الثالث لمحافظة كفرالشيخ رقم 626 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد بقرية كفرمتبول، التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول، مركز كفرالشيخ.

والقرار الرابعةبشان يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد بقرية حليس، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفرالمنشى، مركز كفرالشيخ.

ونصت قرارات محافظة كفرالشيخ الأربعة أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 1/4/2024 المرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 6/3/2024 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لعدة قرى بمراكز محافظة كفرالشيخ قـرر:

مـادة أولى: يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرى المذكورة.

مــادة ثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مـادة ثالثة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.