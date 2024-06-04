الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 قرارات لمحافظة كفرالشيخ بشأن المخططات التفصيلية لعدة قرى ومدن

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، 4 قرارات لمحافظة كفرالشيخ باعتماد المخططات التفصيلية لعدة قرى ومدن.

القرار الأول لمحافظة كفرالشيخ قرار رقم 630 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الورق، التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق، مركز سيدى سالم.

والقرار الثانى لمحافظة كفرالشيخ قـرار رقم 629 لسنة 2024 بتاريخ بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية منشأة عباس، التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة عباس، مركز سيدى سالم.

والقرار الثالث لمحافظة كفرالشيخ رقم 626 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 بشأن يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد بقرية كفرمتبول، التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول، مركز كفرالشيخ.
والقرار الرابعةبشان يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد بقرية حليس، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفرالمنشى، مركز كفرالشيخ.

ونصت قرارات محافظة كفرالشيخ الأربعة أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 1/4/2024 المرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 6/3/2024 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لعدة قرى بمراكز محافظة كفرالشيخ  قـرر: 

مـادة أولى: يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرى المذكورة.
مــادة ثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
مـادة ثالثة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الوقائع الرسمية كفر الشيخ منشأة عباس مركز سيدى سالم - كفر المنشى قرية حليس التخطيط العمراني المخطط التفصيلي

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي