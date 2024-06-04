وزير النقل يترأس الجمعية العامة لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تم استعراض نشاط الشـركة خلال عام 2023، حيث شهد المركز الطبي تطورًا متميزًا وطفرة مشهودة في جودة وكفاءة الخدمات الطبية في كل التخصصات والمجالات، وكُلل هذا التطور بنجاح مستشفى القاهرة في اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمدة 3 أعوام.

تعد هذه المرة الأولى لنجاح مؤسسة طبية بالمجهودات الذاتية للعاملين ودون الاستعانة بشركات استشارات الجودة المتخصصة فى تأهيل المستشفيات، كما تم تجديد وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالكامل وإمداد العمليات بمنظار العمود الفقري، كما تم إمداد العمليات الكبرى بمنظار جراحى بمواصفات طبية متقدمة ساعدت في إجراء جراحات جديدة لم تكن تُجرى في المركز الطبي.

المستشفى أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة ويشهد طفرة غير مسبوقة فى تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة لكل العاملين بهيئات وشركات الوزارة

وكذلك تم افتتاح الرعاية التلطيفية بسعة 4 أسرة لتقديم الرعاية الطبيه للحالات المتقدمة من مرضى الأورام، كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة المجلس الطبي لواء دكتور عاطف إمام إلى أنه فيما يتعلق بقسم جراحات القلب والصدر فسيستمر العمل في القسم بتواجد أفضل الاستشاريين المتخصصين في عمليات القلب المفتوح واستحداث عمليات جديده وأيضًا وحدة رعاية مركزة منفصلة لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة والدقيقة والتواصل المستمر مع قسم القلب وتقديم أفضل خدمات طبية للحالات المشتركة وتم تحديث وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بشراء 8 ماكينات غسيل كلوي حديثة، وأيضًا إنشاء وحدة السونار الحركي بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم، حيث توسع العمل بوحدة السونار الحركي بعدد حالات 3900 خلال عام 2023.



كما حصلت الشركة علي شهادة أيزو 9001:2015 في جودة الإدارة الشاملة، وأضحى المركز الطبي لسكك حديد مصر منصة علميه لتدريب طلبة الامتياز من مختلف الفئات، حيث تم تدريب 978 طالبًا خارجيًا خلال عام 2023 وكذلك تدريب أطباء الزمالة المصرية، كما حصلت إدارة التدريب بالشركة علي شهادة الأيزو (ISO 21001 : 2018)، ما يؤدي إلى تمكين إدارة التدريب من إصدار شهادات معتمده لمتلقي التدريب والتعليم بالمركز، وكذلك تمكينها من تنظيم دورات تدريبية معتمدة وفي ظل الاهتمام بارتقاء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى خارج القاهرة، تم افتتاح المقر الجديد للمركز الطبي في منطقة شرق الدلتا ومقره الزقازيق بمجموعة من العيادات التخصصية والتفتيش الطبي، كما تم افتتاح عيادات المركز الطبي بوزارة النقل العاصمة الإدارية، كما تم خلال الاجتماع استعراض عناصر الخطة المستقبلية للمستشفى.

واستعرض رئيس المركز الطبي الإيرادات المحققة في العام المالي المنتهي في 31/ 12 / 2023 حيث بلغت 821 مليون جنيه مقابل 623.1 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2022.

المستشفى تقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين من خارج وزارة النقل ونجحت فى اعتماد الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لمدة 3 أعوام

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة ويشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكل أقسامها.

وأضاف أن المستشفى إلى جانب قيامه بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة، فإنه يستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعليمات واضحة لإدارة المستشفى بتطوير كل المركز الطبية التابعة لها بتقديم مستوى خدمات طبية متميزة بها مثل (المركز الطبي بطنطا- المركز الطبي بالزقازيق – المركز الطبي بأبوزعبل) وتقديم خدمات طبية مميزة لكل العاملين بالهيئات والشركات التابعة للوزارة في مختلف انحاء الجمهورية في ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية، وفي ظل تسابق الجميع على اداء مهام وظيفته بكل انضباط.

وأضاف أن الدعم الكامل لتطوير كل قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح في طليعة الهيئات بالدولة، ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصري.

وزير النقل

وزير النقل