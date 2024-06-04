الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجبهة الشمالية تشتعل.. حرائق بشمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان

حرائق بشمال إسرائيل
حرائق بشمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية

الجبهة الشمالية لإسرائيل تشتعل على وقع تصعيد حزب الله، الذي كثف من رده العسكري مؤخرًا بقصف عنيف على عمق أكبر في شمال الأراضي المحتلة.

واجتاحت حرائق غابات مساحات واسعة في شمال إسرائيل وتحديدًا في مستوطنة كريات شمونة بسبب رشقة صاروخية أطلقها حزب الله، أسفرت عن اشتعال مئات الأفدنة، ما جعل أكثر من 10 فرق إطفاء غير كافية للسيطرة عليها وهو ما حدا بسلطات الاحتلال بإرسال مزيد من التعزيزات، فيما شاركت قوات من الجيش في جهود الإطفاء.

ومع احتدام النيران وانتشار الدخان الكثيف، أغلقت سلطات الاحتلال الطرق وطلبت من السكان الجلاء عن منازلهم.

الشمال يشتعل ويحترق معه الردع الإسرائيلي

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان "الجبهة الشمالية تشتعل.. حرائق في شمال إسرائيل بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان".

حرائق كريات شمونة وما جاورها تزامن معها اشتعال تصريحات القادة السياسيين في إسرائيل وبالصدفة اتفقوا فيها أغلبية ومعارضة، حيث قال يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، إن الشمال يشتعل ويحترق معه الردع الإسرائيلي متهمًا حكومة نتنياهو أنها لا تمتلك إدارة أو استراتيجية لهذا الصراع، ولم يكتف "لابيد" بهذا الاتهام بل وصف حكومة نتنياهو بأنها الأكثر فسادًا في تاريخ إسرائيل وأنها لا تهتم بالشمال ولا بالجنوب.

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